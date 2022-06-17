Başkan Atabay'dan Didimli çocuklara karne hediyesi - Son Dakika
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Başkan Atabay'dan Didimli çocuklara karne hediyesi

17.06.2022 00:58
Başkan Atabay'dan Didimli çocuklara karne hediyesi

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan öğrenciler, 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Karne Şenliği'nde doyasıya eğlenecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan öğrenciler, 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Karne Şenliği'nde doyasıya eğlenecek.

Türkiye genelinde ilk ve ortaokullar ile liseler yarın yaz tatili dönemine girecek. Milyonlarca öğrenci bahar dönemine dair karnelerini yarın alacak. Didim'de yaşayan binlerce öğrenciye karne hediyesi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Didim Belediyesi, öğrencilere yönelik Karne Şenliği organize etti.

17 Haziran Cuma günü saat 16.00'da Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda başlayacak olan şenlikte oyun alanları, spor, balon ve çamur atölyesi, yüz boyama ve birçok sürpriz etkinlik yer alacak. Öğrenciler, saat 18.00'da başlayacak olan Altan Show'da doyasıya eğlenecek. Şenlik 18 Haziran Cumartesi günü de sürecek. Saat 16.00'da başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan dans atölyesi çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Saat 19.00'da ise Şirin Baba ve Kelebek Avcısı isimli çocuk tiyatrosu Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Saat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atabay'dan Didimli çocuklara karne hediyesi - Son Dakika

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