Üye Girişi
Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu

05.11.2021 17:26
Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, kentte faaliyet gösteren dernekler ile temasları sürüyor. Altınsaray Davet Salonu'nda düzenlenen buluşmaya, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Selami Çetin, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ile dernek üyeleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Balkan göçmenlerinin iş anlayışı, hijyeni bilmesi, insan ilişkileri çok farklı. Çok güzel insanlarsınız. Biz Eskişehir'de sizlerle beraber çok mutluyuz. Bu ikinci vatandaşlık konusu çıkınca siz haklı olarak yıllarca emek verdiğiniz Bulgaristan'daki seçimlere de müdahil olmak istiyorsunuz. Çok doğal bir şey. 14 Kasım'da da bu seçim gerçekleşecek. Yaklaşık 7 milyon insan oy kullanacak. Bu 7 milyonun içerisinde bizim çifte vatandaşlığı olan arkadaşlarımızın sayısı da azımsanmayacak derecede. O açıdan dernekteki arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar, sizleri bir araya getiriyorlar. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı da cumhurbaşkanlığına aday. Diliyoruz o kazansın. Gerçekten çok isterim. İftihar ederiz onun kazanmasıyla. Hep birlikte, onun başarılı olması için Karadayı'yı destekleyeceğiz" dedi.

"Önemli olan birlik, beraberlik ve dayanışmamızdır"

Ardından konuşan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Sizler, memleket nedir, vatan nedir bu bilen bunun acısını çekmiş insanlarsınız. İster 1853, ister 1877 olsun ya da bizim çok yakinen tanıdığımız 1989 olsun, bunları çok yakinen gördünüz, tanıdınız. Vatanın kıymetini bu ülkede yaşayan herkesten daha iyi biliyorsunuz, daha fazla biliyorsunuz. Önemli olan şudur ki bizim birlik, beraberlik ve dayanışmamızdır. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her türlü sıkıntının problemin üstesinden gelebiliriz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bulgaristan'daki seçimler soydaşlarımızın geleceği için son derece önemli"

14 Kasım'da Bulgaristan'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine değinen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, "Önümüzdeki seçimler, hem Bulgaristan'ın hem de burada ve orada yaşayan soydaşlarımızın geleceği için son derece önemli. Türkün sesini dünyanın her yerinde olduğu gibi orada da duyuracak tercihler yapmamızın, bu birlikteliğe çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sizlerin sadece bu şehre değil, bu ülkeye katkılarınız çok büyüktür. Nereye gitsek Muhacirler, mutlaka ama mutlaka alanlarında en iyileri. En çok çalışan, en çok üreten, en çok dostluğunu koruyan insanlar. Sizlerin arasında olmak benim için çok büyük mutluluk. Umarım bundan sonra da yine sağlık içinde, huzur içinde böyle birlikteliklerde bir araya geliriz" ifadelerini kullandı.

"Bizim Cumhurbaşkanı Adayımız Mustafa Karadayı'dır"

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen de, 14 Kasım'da Bulgaristan'da yapılacak seçimlere değinerek, şöyle konuştu:

"İlk çalışmamızı, 11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılan seçimlerde gerçekleştirdik. Tepebaşı bölgesinde ilk defa sandık açıldı, bu seçimde görev ve sorumluluk bizim derneğimize verildi. 14 Kasım'daki seçimlerde de Eskişehir'de iki sandık açılmaktadır. Biri Tepebaşı'nda Şehit Teğmen Subutay Alkan İlkokulu'nda diğeri ise Odunpazarı'nda Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılacak. İlk defa Müslümanların ve Türklerin yoğun olduğu bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmaktadır. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Bizim oradaki tüm varlığımız için, oradaki kimlik ve mal haklarımız için, Avrupa'daki serbest dolaşma haklarımız için destek verebiliriz. Oyumuzu kullanalım, oradaki geleceğimize sahip çıkalım. Oradaki kardeşlerimizi destekleyelim."

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu
Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu
Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu
Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu

Bulgaristan, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu 17:37 HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu 13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı 17:30 13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
Meteoroloji uyardı: 8 ilde 17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı 16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

Son Dakika Haberleri
17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
17:36 HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
17:17 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!
17:13 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
17:06 Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var
17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı
16:40 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
Evine giderken öldürülen İlknur öncesinde şikayet etmişti Evine giderken öldürülen İlknur öncesinde şikayet etmişti         
17:34
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti         
17:11
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz         
16:41
Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 17:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement