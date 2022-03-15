Başkan Ataç: "Belde Evlerimiz Eskişehir'e renk katıyor" - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Belde Evlerinin 2001 yılından bu yana Eskişehirlilerin benimsediği birer yuva haline geldiğini belirterek, "Merkezlerimiz bugün 37 noktada Eskişehir'e renk katıyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ilki 2001 yılında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmete giren ve bugün sayıları Deneyimli Kafeler ile birlikte 37'ye ulaşan Belde Evleri'nin sorumlu personelleri ile buluştu. Buluşmada Başkan Ataç, Belde Evleri'nin son durumları ve faaliyetleri hakkında sorumlu personelden bilgiler aldı. Belde Evleri'nin Eskişehir'de kent kültürünün bir parçası haline geldiğini ve vatandaşların hayatlarında vazgeçilmez noktada olduğunu kaydetti.

"Vatandaşlarımızın kendi evi gibi"

Başkan Ataç, "Belde Evlerimiz ve Deneyimli Kafelerimiz vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Aile sıcaklığının yaşandığı bu merkezlerimizi; gencimizden deneyimli vatandaşlarımıza, kadınlarımızdan çocuklarımıza kadar hemşehrilerimizin tamamı sahiplendi. Belde Evlerimiz 2001 yılından bu yana Eskişehirlilerin benimsediği birer yuva haline geldi. Merkezlerimiz bugün 37 noktada Eskişehir'e renk katıyor. Böyle olduğunu gördüğümüzde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Belde Evlerimiz kent merkezinden en uzaktaki kırsal mahallelerimize kadar farklı noktalarda, belediyemizin birer kapısı olarak da görev yapıyor. Yani burada görev yapan personelimizin üstlendiği sorumluluk, bu anlamda çok büyük. Sizlerin hemşehrilerimize gösterdiğiniz yakın alaka, belediyemize memnuniyet olarak geri dönüyor. Her yaştan vatandaşımız Belde Evleri'nde sosyalleşiyor, eğitimlere katılıyor, belediyemizden beklentilerini iletiyor ve aslında hayata da bağlanmış oluyor. Bir aile sıcaklığı yaşanan Belde Evlerimizin sayısı bu sayede bu kadar arttı ve birçok farklı şehirde benzer isimler ile hayata geçirildi. Önümüzdeki süreçte de Belde Evlerimiz bizim için çok değerli ve önemli olmaya devam edecek. Daha yapacağımız çok iş, bu kente vereceğimiz çok hizmet var. Yolumuz açık olsun" sözlerini kullandı.

Belde Evi sorumlusu personeller de Başkan Ataç'a her mahalleden vatandaşların selamlarını iletti. - ESKİŞEHİR