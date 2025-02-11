Başkan Ataç, Meslek Odalarını Ziyaret Etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ahmet Şakar ve 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Başkan Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren meslek odaları temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ataç, TMMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Şakar ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Şakar, Oda faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgi verirken ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Başkan Ataç da misafirperverlikleri için teşekkür ederek Şakar ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan Başkan Ataç, 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik'e de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Ataç, Oda Başkanı Mustafa Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Çelik, Oda faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgi verdi. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Ataç, Çelik ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR