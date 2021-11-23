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Başkan Ataç'tan öğretmenlere kutlama - Son Dakika

Başkan Ataç'tan öğretmenlere kutlama

23.11.2021 15:15
Başkan Ataç'tan öğretmenlere kutlama

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dt. Ahmet Ataç, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin üstlendiği görevin hayati olduğunu kaydeden Başkan Ataç, "Öğretmenlik, dünyada en çok sorumluluk üstlenilen fakat bu ağır sorumluluk ile birlikte en kutsal mesleklerden bir tanesidir. Toplumun bilinçli, sorgulayan, araştıran ve ülkesine yararlı bireylerden oluşmasında bilgisi ve emeğiyle çaba harcayan öğretmenlerimiz, bu sayede geleceği şekillendirmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs süreci ile birlikte öğretmenlerimizin de görev ve sorumlulukları artmıştır. Öğretmenler, yavrularımızın daha yaşanabilir bir geleceğe yürümeleri için birçok zorluğu fedakarca göğüslemektedir. Öğretmen, her şeyden önce kendine teslim edilen tertemiz ruhlara, beyinlere şekil veren bir ruh sanatkarıdır. Öyle ki yetiştirdikleri öğrenciler ile sadece kendi yaşadıkları döneme değil, yarınlara da şekil veren gelecek mimarlarıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de öğretmenin önemini vurgularken, gençliğin ve toplumun geleceği demek olduğunu ve gelecek nesillerin de öğretmenlerin eseri olacağını belirtmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Tüm dünyada sağlık tehdidi olarak devam eden pandemi sürecinde çocuklarımız için fedakarca görev yapan öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum." - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'tan öğretmenlere kutlama

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç'tan öğretmenlere kutlama - Son Dakika


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