Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor" - Son Dakika
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Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor"

12.03.2022 14:10
Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Eğriöz Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Eğriöz Mahallesi sakinleri ile buluştu. Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda hizmet, her noktaya eşitçe dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Eğriöz Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ataç, Eğriöz Mahalle Muhtarı Mustafa Mihaliç ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Buluşmada Başkan Ataç, Muhtar Mihaliç ve Eğriözlüler ile mahallede gerçekleştirilen belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Muhtar Mihaliç, mahalle sakinleri adına Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Başkan Ataç: Kenti ve kırsalı ile daha güzel günlere

Başkan Ataç, kırsal mahallelere ulaştırılan belediye hizmetlerine değinerek, "Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alma hakları, bizim için en az kent merkezinde yaşayanlarınki kadar kutsal. Bu anlayış ile çalışıyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte, köylerimiz mahalle statüsü kazandığı günden bu yana fedakarca bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanıyor. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde, kenti ve kırsalı ile daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri Nazan Erşahin ve İbrahim Kökdere ile Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler'in de bulunduğu buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç, Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor
Başkan Ataç, Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor
Başkan Ataç, Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor
Başkan Ataç, Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor

YORUMLAR
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Yöresine değer katan önder kadınlar Yöresine değer katan önder kadınlar

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç, 'Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor' - Son Dakika


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