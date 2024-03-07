Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İnsan hakları teme
slinde kadınların toplumda eşit haklara sahip olmak için verdiği mücadelenin başlangıcı ve sembolü olan '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü', kadınlar için sosyal ve ekonomik açıdan pozitif bilinç oluşturmak adına en önemli fırsat günüdür. Hayatın her alanında fedakarlığı, çalışkanlığı, birleştiriciliği, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, sağlıklı ve huzurlu toplumun temelidir. Kadınlar, yarınları inşa edecek bilinçli ve sağlıklı nesillerin ilk öğretmenidir.
Kadınların toplumsal, ekonomik, siyasal ve eğitim alanlarından iş hayatına kadar tüm alanlarda yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldırmak kamu kurumlarının ve yöneticilerinin asli görevidir. Bu görev bilinciyle Efeler Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamız, Hanımevlerimiz, Kadın-Aile- Çocuk Psikososyal Destek Merkezlerimiz başta olmak üzere kadınlar için yeni imkan ve istihdamlar oluşturan projeleri geliştiriyor ve destekliyoruz. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efeler'imizde Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin sevilen başkanı Emine Nadide Çakılcı'nın adını ölümsüzleştireceğimiz parkımızın açılışını da gerçekleştiriyoruz. Efeler'in emekçi kadınları; bizler biliyoruz ki sizler mutlu olursanız aile mutlu olur, aile mutlu olursa toplum mutlu olur. Sizlerin mutluluğu için hep çalıştık, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Sevgi, özveri ve asaletin kaynağı olan, yüreği merhamet dolu tüm kadınların '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınları saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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