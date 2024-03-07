Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay\'dan 8 Mart mesajı

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İnsan hakları teme

slinde kadınların toplumda eşit haklara sahip olmak için verdiği mücadelenin başlangıcı ve sembolü olan '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü', kadınlar için sosyal ve ekonomik açıdan pozitif bilinç oluşturmak adına en önemli fırsat günüdür. Hayatın her alanında fedakarlığı, çalışkanlığı, birleştiriciliği, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, sağlıklı ve huzurlu toplumun temelidir. Kadınlar, yarınları inşa edecek bilinçli ve sağlıklı nesillerin ilk öğretmenidir.

Kadınların toplumsal, ekonomik, siyasal ve eğitim alanlarından iş hayatına kadar tüm alanlarda yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldırmak kamu kurumlarının ve yöneticilerinin asli görevidir. Bu görev bilinciyle Efeler Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamız, Hanımevlerimiz, Kadın-Aile- Çocuk Psikososyal Destek Merkezlerimiz başta olmak üzere kadınlar için yeni imkan ve istihdamlar oluşturan projeleri geliştiriyor ve destekliyoruz. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efeler'imizde Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi'nin sevilen başkanı Emine Nadide Çakılcı'nın adını ölümsüzleştireceğimiz parkımızın açılışını da gerçekleştiriyoruz. Efeler'in emekçi kadınları; bizler biliyoruz ki sizler mutlu olursanız aile mutlu olur, aile mutlu olursa toplum mutlu olur. Sizlerin mutluluğu için hep çalıştık, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Sevgi, özveri ve asaletin kaynağı olan, yüreği merhamet dolu tüm kadınların '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınları saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN