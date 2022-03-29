Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla Efelerli çocuklara Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının çocuklara yönelik bir baskısını hediye etti.

Her yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası, Efeler'de de anlamlı etkinliklerle kutlandı. Başkan Atay, Kütüphane Haftası dolayısıyla Uğur Mumcu Parkı'nda ilkokul öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin kitap okuma etkinliğine katılan Efeler Belediye Başkanı Atay, burada öğrencilere 'Çocuklar İçin Nutuk' kitabını hediye ederek, Kütüphane Haftası'nı kutladı.

Öğrencilerle konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Siz gelecekte ülkemizi yöneteceksiniz. Sizin bilgiyle büyümenizi çok önemsiyorum. Bunun için kitap kafeler açtık. Orada bugün size armağan ettiğimiz Ata'mızın değerli eseri gibi birbirinden güzel kitaplar sizi bekliyor" diyerek öğrencileri Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap kafelere davet etti. Başkan Atay sözlerinin devamında, "Bu kitapta Büyük Atatürk verdiği o mücadeleyi ve yaptığı büyük işleri anlatıyor. Sizler de büyük insan olmak, başarılı işler yapmak istiyorsanız, lütfen bu kitabı okuyun ve arkadaşlarınıza da okutun" dedi. - AYDIN