Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı - Son Dakika
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Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı

29.03.2022 17:07
Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla Efelerli çocuklara Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının çocuklara yönelik bir baskısını hediye etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla Efelerli çocuklara Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının çocuklara yönelik bir baskısını hediye etti.

Her yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası, Efeler'de de anlamlı etkinliklerle kutlandı. Başkan Atay, Kütüphane Haftası dolayısıyla Uğur Mumcu Parkı'nda ilkokul öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin kitap okuma etkinliğine katılan Efeler Belediye Başkanı Atay, burada öğrencilere 'Çocuklar İçin Nutuk' kitabını hediye ederek, Kütüphane Haftası'nı kutladı.

Öğrencilerle konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Siz gelecekte ülkemizi yöneteceksiniz. Sizin bilgiyle büyümenizi çok önemsiyorum. Bunun için kitap kafeler açtık. Orada bugün size armağan ettiğimiz Ata'mızın değerli eseri gibi birbirinden güzel kitaplar sizi bekliyor" diyerek öğrencileri Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap kafelere davet etti. Başkan Atay sözlerinin devamında, "Bu kitapta Büyük Atatürk verdiği o mücadeleyi ve yaptığı büyük işleri anlatıyor. Sizler de büyük insan olmak, başarılı işler yapmak istiyorsanız, lütfen bu kitabı okuyun ve arkadaşlarınıza da okutun" dedi. - AYDIN

Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı
Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı
Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı
Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı
Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı

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Mustafa Kemal Atatürk, Kütüphane Haftası, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay, Kütüphane Haftası'nı Nutuk'la kutladı - Son Dakika


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