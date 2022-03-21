Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu

21.03.2022 16:00
Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Efeler'in özel çocuk ve gençleriyle bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Efeler'in özel çocuk ve gençleriyle bir araya geldi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı etkinliğine eşi Güneş Atay ile birlikte katılan Başkan Atay, çocuk ve gençlerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte, dernekleşme konusunu vurgulayan Başkan Atay, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, adınıza bir dernek yok. Sizleri bir dernek çatısı altında toplamamız gerekiyor. Üç arkadaşımız dernekleşme çalışmalarında görev alsın. Bu şekilde her türlü yardımlaşmayı organize edebiliriz" dedi.

Özel çocukların aktif bir şekilde sosyal hayata katılmaları için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Başkan Atay, " Ankara'da bir down kafe görmüştüm. Bu beni çok etkilemişti. Ben de sizler için Efeler ilçemize down kafe açacağım. Söz veriyorum. Bu kafede özel çocuklarımız çalışacak. Hepsini organize edeceğiz, gereken her şeyi yapacağız. Açacağımız yer hem dernek, hem de down kafe olacak" şeklinde konuştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizler de sizler gibiyiz, yalnızca +1 farkla. Dünyamız farklılıklarla çok daha güzel. Hepinizi seviyorum, gününüz kutlu olsun" dedi.

Yoğun sevgi seliyle karşılaşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım tarafından teşekkür plaketi verildi. Başkan Atay, keyifli buluşma sonrası özel çocuklarla fotoğraf çekildi. - AYDIN

Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu

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Elazığ'da özel çocuklar etkinlikte bir araya geldi Elazığ'da özel çocuklar etkinlikte bir araya geldi Tokat'tan kısa kısa Tokat'tan kısa kısa

Mehmet Fatih Atay, Down Sendromu, 21 Mart, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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