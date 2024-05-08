Başkan Aydın'dan kreş müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Aydın'dan kreş müjdesi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde açıkladığı 'Osmangazi'nin Mahallelerine Kreş' projesi çerçevesinde ilk kreşin Hamitler Mahallesi'nde inşa edileceğini müjdeledi.

08.05.2024 20:13  Güncelleme: 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aydın'dan kreş müjdesi

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde açıkladığı 'Osmangazi'nin Mahallelerine Kreş' projesi çerçevesinde ilk kreşin Hamitler Mahallesi'nde inşa edileceğini müjdeledi.

Seçim döneminde açıkladığı beyannamede Osmangazi'nin birçok noktasına kreş inşa edecekleri belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve gelmesinin ardından bu vaadini yerine getirmek adına çalışmalara başladı. Çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunmanın önemine dikkat çeken Başkan Aydın, bu hedef çerçevesinde ilk kreşi Hamitler Mahallesi'nde inşa edeceklerini belirtti.

Osmangazi Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konu hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Aydın, Hamitler Mahallesi'nde mülkiyeti Osmangazi Belediyesi'ne ait arazi üzerine hayata geçirilecek kreşin Metin Azak isimli hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla inşa edileceğini söyledi. Çocukların gelişimini çok yönlü destekleyebilmek için çağdaş ve güncel bir eğitim programı sunacak olan kreş için ilk kazmanın en kısa süre içerisinde vurulacağını dile getiren Aydın, kreşe hayırsever vatandaşın vefat eden kızının ismi olan Ayça Azak adının verileceğini açıkladı. Başkan Aydın, kreşin 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edileceğini dile getirdi.

Osmangazi Belediye Meclisi'nde görüşülen kreş inşa edilmesi yönündeki şartlı bağış maddesi, kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü ve belediye hizmet alanlarında kullanılmak üzere ifadesinin eklenmesi ve Ayça Azak isminin verilmesi şartı ile oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA

Erkan Aydın, Osmangazi, Aydın, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aydın'dan kreş müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aydın'dan kreş müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement