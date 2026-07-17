Başkan Aydın\'dan 136 mahalle için eşit hizmet vurgusu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmalarına bir yenisini daha ekleyerek Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Aydın, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak hem talepleri dinledi hem de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kahvaltı programında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Osmangazi'nin 136 mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Erkan Aydın, hizmetlerin şekillenmesinde hemşehrilerin fikirlerinin yol gösterici olduğunu ifade etti. Programda söz alan vatandaşlar da mahalleye ilişkin görüş ve önerilerini Başkan Aydın'a iletti. Gelen istek ve talepleri tek tek not aldıran Başkan Erkan Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa çözüleceğinin sözünü verdi.

"Yüz yüze iletişim kurmanın faydasını görüyoruz"

Mahalle buluşmalarının yalnızca bir ziyaret programı olmadığını, vatandaşlarla güçlü bir iletişim köprüsü kurmanın en önemli yollarından biri olduğunu belirten Başkan Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hafta içi fırsat bulduğumuz her gün, bir gün önceden haber vererek mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla ve mahallenin önde gelenleriyle bir araya geliyor, sorunları yerinde görme ve tespit etme fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımızı dinliyoruz. Binanın içinde durup kalmak yerine sahada, sokakta olup buna göre kendimize bir yol haritası çiziyoruz. Bugün de Demirtaş'tayız. Dün başka bir mahallemizdeydik. 136 mahallemizin tamamına yetişmeye çalışıyoruz. Bunu önemsiyoruz. Çünkü vatandaşlarımızla ve onların temsilcisi olan muhtarlarımızla yüz yüze iletişim kurmanın faydasını çok görüyoruz."

"Tek derdimiz bursamıza ve osmangazi'mize faydalı işler yapmak"

Taleplerin sınırsız fakat imkanların sınırlı olduğunun altını çizen Başkan Aydın, "Bütün talepleri bir sıraya, bir programa ve takvime koyarak hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki pazar alanının temelini 25 Ocak'ta attık. İnşallah ağustos ayı bitmeden açılışını yapacağız. Şu anda yüzde 90 seviyesine geldi. Bunun yanında park, bahçe, asfalt, yol gibi çalışmalarımız devam ediyor. Bütün personelimiz canla başla çalışıyor. Tek derdimiz Bursa'mıza, Osmangazi'mize ve ülkemize faydalı işler yapmak, geride güzel hizmetler bırakmak. Bunun için mesai harcıyoruz. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün cuma, cumamız mübarek olsun" diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen program, hatıra fotoğrafları çekimleriyle sona erdi. - BURSA