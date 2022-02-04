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Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde gayrimenkul kazandırdı - Son Dakika

Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde gayrimenkul kazandırdı

04.02.2022 00:58
Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde gayrimenkul kazandırdı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 3 yılda değeri 30 milyon lirayı bulan gayrimenkulleri belediye kazandırdı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 3 yılda değeri 30 milyon lirayı bulan gayrimenkulleri belediye kazandırdı.

Göreve gelişinin 3 yılı dolmak üzere olan Başkan Davut Aydın, belediye bünyesine dahil ettiği 17 arsanın maddi değerinin bugün 30 milyon liraya yaklaştığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Türk Şeker'e ait yer ile birlikte 17 tapu alarak belediye uhdesine kazandırmış olduk. Toplam 35 bin 779 metrekare yer aldık. Biz bu arsalara Türk Şeker'den aldığımız yer hariç 1 milyon 878 bin lira ödeme yaptık. Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalarda aldığımız bu yerlerin rayiç değerinin 28,5 milyon lira olduğunu öğrendik. Aldığımız bu yerleri vatandaşlar ile pazarlık ederek aldık. Türk Şeker fabrikasına ait yeri bedelsiz olarak ilçemize kazandırdık. Bu yerin alınmasında emeği geçen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'a, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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Davut Aydın, Yenişehir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde gayrimenkul kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde gayrimenkul kazandırdı - Son Dakika
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