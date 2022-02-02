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Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu

02.02.2022 11:38
Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Eğitim Kampüsü projeleriyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da önemli temaslarda bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Eğitim Kampüsü projeleriyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da önemli temaslarda bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir'i ziyaret etti. Hasdemir'e Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde devam eden çalışmaları aktaran Başkan Aygün, Taşköprü Aspir Yağı da takdim etti.

Zeki Aygün, Ankara'da gerçekleştirdiği programlar kapsamında ikinci ziyaretini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yaptı. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ve Sami Çakır ile Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin de yer aldığı görüşmede Derince'de yapılması planlanan ve 2020 yılı içerisinde protokolü imzalanan kampüs okul projesi görüşüldü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Aygün, "Eğitim Kampüsü projemizle ilgili detayları görüşmek üzere milletvekillerimiz ile birlikte Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'i ziyaret ettik. Sırrıpaşa Mahallesi'ne inşa etmeyi planladığımız projemizi, ilgili bakan yardımcımızla yerinde inceleyerek nihai kararı vereceğiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu
Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu
Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu

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Mahmut Özer, Zeki Aygün, Ankara, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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