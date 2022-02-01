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Başkan Aygün: "Önceliğimiz gençlerimiz" - Son Dakika

Başkan Aygün: "Önceliğimiz gençlerimiz"

01.02.2022 12:31
Başkan Aygün: "Önceliğimiz gençlerimiz"

KOCAELİ(İHA) – AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Hayata geçirdiğimiz projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima geleceğimizin teminatı gençlerimiz oluyor" dedi.

KOCAELİ(İHA) – AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Hayata geçirdiğimiz projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima geleceğimizin teminatı gençlerimiz oluyor" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan da hazır bulundu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve üyelerin başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Aygün, projelerini hizmete sunarken çocuklar ve gençleri daima öncelikleri olarak belirlediklerini ifade etti. Konuşmasında gençliğe yönelik projelere değinen Başkan Aygün, "Hayata geçirdiğimiz projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima geleceğimizin teminatı gençlerimiz oluyor" dedi.

"11 ayrı bölgede tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor"

Gençliğe yönelik birçok projeyi hizmete sunduklarını belirterek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapan Başkan Aygün, "Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Dumlupınar Spor Merkezimizi tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Bunun yanında çocuklar ve gençlerimizin talebi üzerine bazı parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da tamamlayarak kullanıma açıyoruz. 5 ayrı noktada halı sahalarımızı tamamladık, 11 ayrı bölgede daha tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Önceliğimiz gençlerimiz

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Zeki Aygün, Hisarcık, Derince, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün: 'Önceliğimiz gençlerimiz' - Son Dakika


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