Başkan Aygün: "Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Aygün: "Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz"

10.05.2022 13:01
Başkan Aygün: "Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıp, projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıp, projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, burada kick boks antrenmanı yapan Derince spor Kulübü sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi. Antrenör Murat Polat yönetiminde kick boks antrenmanlarını Dumlupınar Spor Merkezi'nde sürdüren, bazı günler ise açık havada çalışmalarına devam eden Derincespor Kulübü sporcuları ile bir araya gelen Başkan Aygün, sporcu velileriyle de sohbet etti. Tesisleşmeye önem verdiklerini belirten Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıp, projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarına inşa ettiğimiz gençlik ve spor merkezlerimiz halkımıza en güzel şekilde hizmet veriyor. Bizler de tesislerimizi ziyaret ederek burada spor yapan öğrencilerimiz ve aileleriyle hasbihal ediyoruz. Her şey yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğu için" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz
Başkan Aygün: Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz
Başkan Aygün: Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz
Başkan Aygün: Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz

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Abdullah Tayyip Olçok, Zeki Aygün, Kick Boks, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün: 'Projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz' - Son Dakika


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