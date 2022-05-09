Başkan Aygün: "Şehit ailelerimizin yanınızdayız" - Son Dakika
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Başkan Aygün: "Şehit ailelerimizin yanınızdayız"

09.05.2022 12:07
Başkan Aygün: "Şehit ailelerimizin yanınızdayız"

Şehit aileleriyle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız. Allah, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Şehit aileleriyle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız. Allah, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, şehit Erkan Aydın ve Ahmet Can'ın ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Aygün'ün yanı sıra Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve parti yöneticileri de yer aldı. Şehit ailelerinin Anneler Günü'nü tebrik eden Başkan Aygün, "Varlıklarıyla başımızın tacı olan başta şehit annelerimiz olmak üzere, yaşamını ailesine adayan, sevgisini ve sabrını asla evlatlarından esirgemeyen tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şehitlerimizin kıymetli ailelerin her zaman yanındayız. Allah, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize rahmet eylesin" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Şehit ailelerimizin yanınızdayız
Başkan Aygün: Şehit ailelerimizin yanınızdayız
Başkan Aygün: Şehit ailelerimizin yanınızdayız
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Zeki Aygün, Derince, Mevla, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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