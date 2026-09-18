Başkan Bağlamış’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna mücadele eden gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, tüm gazilere şükran ve minnetlerini iletti. Başkan Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve devletimizin bekası uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Gazilik, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin en yüce göstergelerinden biridir. Şanlı tarihimiz boyunca milletimiz, bağımsızlığı ve geleceği söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Bu anlayışın en anlamlı timsallerinden biri olan gazilerimiz, gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklarla bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bizlere düşen görev; gazilerimizin emanet ettiği değerleri yaşatmak, onların fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak ve gazilerimize hak ettikleri saygı ve vefayı her zaman göstermektir. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize ve kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nün, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."