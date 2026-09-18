Başkan Bağlamış’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Bağlamış’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan Bağlamış’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna mücadele eden gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, tüm gazilere şükran ve minnetlerini iletti. Başkan Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve devletimizin bekası uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Gazilik, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin en yüce göstergelerinden biridir. Şanlı tarihimiz boyunca milletimiz, bağımsızlığı ve geleceği söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Bu anlayışın en anlamlı timsallerinden biri olan gazilerimiz, gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklarla bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bizlere düşen görev; gazilerimizin emanet ettiği değerleri yaşatmak, onların fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak ve gazilerimize hak ettikleri saygı ve vefayı her zaman göstermektir. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize ve kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nün, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüKayseriYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:30:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Başkan Bağlamış’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement