Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

01.06.2022 15:31
Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun müzikli çocuk oyunu "Kostüm Odası"nı izlemeye gelen Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun müzikli çocuk oyunu "Kostüm Odası"nı izlemeye gelen Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, çocukların çok sevdiği "Kostüm Odası" adlı çocuk oyununu son kez sahneleyerek sezonu kapatırken sahnelendiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gören oyunun son gösterimini Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri izledi. Oyun öncesinde salona gelerek çocukların sevgi gösterileri ile karşılanan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklardan oyun ile ilgili izlenimlerini öğretmenlerine aktarmalarını isteyen Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilere iyi seyirler diledi. Oyunu severek izleyen minikler oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika


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