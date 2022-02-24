Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret

24.02.2022 10:32
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü'nü ziyaret ederek, dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü'nü ziyaret ederek, dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, dernek yönetimi ve üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu'na Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Dernek Başkanı Koparan dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Dernek Başkanı Koparan ve dernek üyelerine samimi sohbetleri ve misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret

YORUMLAR
500
Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası' başladı Sudan'da atıcılık branşında düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası' başladı Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Hacı Bektaş Veli Derneği'ne ziyaret Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Hacı Bektaş Veli Derneği'ne ziyaret

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Atıcılık, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:43:42. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu'ndan avcılık kulübüne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement