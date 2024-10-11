Başkan Balaban, Atatürk Mahallesi\'nde Mahalle Meclisi Toplantısına Katıldı

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Atatürk Mahallesi'nde kurulan mahalle meclisinin beşinci toplantısına katılarak, vatandaşlarını sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Her zaman vatandaşla iç içe olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Atatürk Mahallesi sakinleri ile Atatürk Mahallesi Kültür ve Taziye Evi'nde gerçekleştirilen mahalle meclisi toplantısında buluştu. Mahalleye yapılacak olan yatırımların ele alındığı mahalle meclisi toplantısında konuşan Atatürk Muhtarı Bedir Kılıç, kendilerini dinleyen Başkan Balaban'a teşekkür etti. Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise mahalle meclislerini önemsediklerini söyledi. Başkan Balaban, "Halkımız ile buluşup sorunların çözümü noktasında çalışmalarda bulunuyoruz. Daha önce de birçok kez bir araya geldiğimiz Atatürk Mahallesi sakinleri ile yeniden buluştuk. Mahallemizde ekiplerimiz sıkıntıların ortadan kaldırılması için belirli bir program dahilinde çalışıyor. Mahallemizin parke taşı ve yol düzenleme çalışmalarını yaptık ve eksik yerlere çalışmalarda bulunmayı sürdürüyoruz. Belediye olarak eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmalarımızı tüm hızımız ile sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA