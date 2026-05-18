Başkan Balaban çalışmalarını anlattı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında geçtiğimiz ay boyunca yürütülen çalışmaları anlattı, gündemi değerlendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkanlık makamında yapılan toplantıda Başkan Balaban'a başkan yardımcıları eşlik etti. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri toplu açılış töreniyle yatırımlarını hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Semih Balaban yağmurlu havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayan Manisalılar'a teşekkür ederek, "3 Nisan 2026 Cuma günü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bizleri onurlandırdı. Yoğun programına rağmen Yunusemre Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. O gün yağan yoğun yağmura rağmen polis kayıtlarına göre 5 - 6 bin arasında çok ciddi bir katılım gerçekleşti. Bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize ve dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel her konuda desteğini açıkladı ve konuşmalarında çalışmalarımızı takdir ederek bizleri onore etti. Bu başarı bir ekip işidir. Başta başkan yardımcılarımız olmak üzere müdürlerimizin, genel müdürlerimizin, meclis üyelerimizin, koordinatörlerimizin, memurlarımızın ve tüm çalışanlarımızın emeği vardır. Her zaman "ben" değil, "biz" anlayışına inanırım. Çünkü biz olduğumuzda her şey daha anlamlı ve daha başarılı oluyor. 3 Nisan bizim için bir dönüm noktası oldu. O gün yaptığımız hizmetleri tek tek anlattık. Aynı zamanda iki yıllık çalışmalarımızın lansmanını gerçekleştirdik. Tüm Manisa'ya iki yılın hesabını verdik. Bu anlamda çok mutluyuz ve 3 Nisan'dan yüzümüzün akıyla çıktık" diye konuştu.

"Can dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz"

Hayvan Yaşam Merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Belediye Başkanı Balaban, "Bir diğer önemli konu ise Hayvan Yaşam Merkezi'dir. Şu anda merkezimizde 4 binden fazla köpek bulunmaktadır. Bu sayı Ege Bölgesi'nde önemli bir seviyededir. Büyükşehir Belediyemizle birlikte süreci başarılı şekilde yürütüyoruz. Şehzadeler Belediyesi de bu sürece dahil oldu. Göreve geldiğimizde en büyük sorunlardan biri sokak köpekleriyle ilgili şikayetlerdi. Bu şikayetleri yüzde 95 oranında azalttık. Hayvan Yaşam Merkezi'nin belediyemize maddi bir getirisi yok ancak çok büyük bir maliyeti var. Buna rağmen can dostlarımız için elimizden gelen tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Veterinerlik birimimizde daha önce çok az personel görev yaparken bugün yaklaşık 65 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz"

Başkan Semih Balaban, yapımı tamamlanan Karaali Düğün Salonu'nun da en kısa süre içerisinde açılacağını kaydederek, "Karaali Düğün Salonu projemiz de tamamlanmak üzere. Daha önce yalnızca yüzde 25 seviyesinde olan projeyi büyük ölçüde tamamladık. En geç 5 Haziran'da hizmete açacağız. Bölge için önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak" diye konuştu.

Etkinliklerin ticari yapıya dönüşmesine izin verilmeyecek

Kamuoyunda Yunusemre Belediyesi'nin kültürel faaliyetlere karşı oldukları eleştirilerine de yanıt veren Yunusemre Belediye Başkanı şunları söyledi: "Esnaf konusunda da önemli kararlar aldık. Esnaf odalarıyla ortak akıl çerçevesinde hareket ederek şehir dışından gelip geçici stant açan kişilere izin vermeme kararı aldık ve bunu uyguluyoruz. Manisa esnafının mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Burada özellikle belirtmek isterim ki hiçbir kültürel etkinliğe karşı değiliz. Malatyalılar Gecesi de olabilir, Karadenizliler Gecesi de, Yörükler Gecesi de. Herkes etkinlik düzenleyebilir. Ancak bu etkinliklerin ticari bir yapıya dönüşmesine ve yerel esnafın zarar görmesine izin vermeyeceğiz."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun danışmanı Demirhan Gözaçan'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Semih Balaban, "Bir diğer konu da Demirhan Gözaçan kardeşimizdir. Kendisi siyasette zaman zaman farklı kulvarlarda yer alsak da bizim sevdiğimiz, saydığımız, dürüst ve mert bir insandır. En kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz ve kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisalılar'ı Gençlik Şöleni'ne davet etti

Manisalılar'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Başkan Semih Balaban, 100. Yıl Meydanı'nda yapılacak şölene davet ederek şöyle dedi: "Yine önemli bir haftadayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Tüm ailelerinizi yarın yapacağımız gençlik şölenine davet ediyorum."

Başkan Balaban konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ayrıca ORC Araştırma'nın yaptığı ankette Ege Bölgesi'nde büyükşehire bağlı ilçeler arasında en güvenilir ikinci belediye olduk. Türkiye genelindeki araştırmada ise beşinci sırada yer aldık. Başka bir araştırma şirketinin Mayıs 2026 tarihli yerel yönetimler anketinde ise Türkiye genelinde sekizinci sırada gösterildik. Bu başarı yalnızca bir kişinin değil, tüm Yunusemre Belediyesi ailesinin ortak başarısıdır. Bizim belediyecilik anlayışımız; halka dokunan, halkı kucaklayan, sosyal belediyeciliği esas alan bir anlayıştır. Kendimizi halkın üstünde değil, halkın hizmetinde görüyoruz" - MANİSA