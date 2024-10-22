Başkan Balaban: "Ne yiyor ve ne içiyorsak cebimizden son kuruşuna kadar ödüyoruz" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Balaban: "Ne yiyor ve ne içiyorsak cebimizden son kuruşuna kadar ödüyoruz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda sosyal denge tazminatlarının ödenememesinin sebeplerini ve yapılan çalışmaları anlattı. 19 Eylül'de meclis üyeleriyle yedikleri yemeğe ilişkin eleştirileri de değerlendiren Balaban, her harcamalarının kendi paralarından olduğunu vurguladı.

22.10.2024 20:37
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Başkan Balaban: "Ne yiyor ve ne içiyorsak cebimizden son kuruşuna kadar ödüyoruz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın buluşmasını gerçekleştirdi

Başkan Semih Balaban:

"Kaynak oluşturduğumuz ilk fırsatta arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını ödeyeceğiz"

MANİSA - Geçtiğimiz 19 Eylül'de meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte yedikleri yemek ile ilgili servis edilen görüntüler hakkında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Geçenlerde bir video servis etmişler gerçekten üzücü bir durum. Komik duruma düşüyorlar. Biz hiçbir zaman yaptığımızı inkar etmedik. 19 Eylül'de meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla tabiat parkında oturduk yemek yedik. Bazı arkadaşlarımız ben de dahil alkol aldık. Biz herkesin yaşam biçimine saygılıyız. Sanki burada bir sorun varmış gibi bunu servis etmeleri acizlik göstergesidir, komikliktir. O hesabı da son kuruşuna kadar ödedik" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ekim ayı basın buluşmasında, yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Başkan yardımcılarının da katıldığı basın toplantısında ekim ayında yaptıkları çalışmaları değerlendiren Başkan Balaban, Yunusemre Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde fizyoterapi psikolojik danışmanlık hizmetinin ardından diyetisyenlik hizmetinin de başladığını söyledi. Yunusemre Kent Konseyi'nin mahalle meclisi oluşturma çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Semih Balaban, 23 merkez mahallenin 13'ünde mahalle meclislerinin kurulduğunu yıl sonuna kadar diğer mahallelerde de bu çalışmanın tamamlanmasının planladığını ifade etti. Başkan Balaban ayrıca, kent konseyinde kadın ve gençlik meclisinin de başarılı bir şekilde oluşturulduğunun altını çizdi. Ortaköy'de açtıkları Yöresel Ürünler Pazarı'nda üretici ile tüketiciyi aracısız olarak buluşturduklarını söyleyen Başkan Balaban, burada 100 tezgah kurulduğunu, önümüzdeki aylarda bu tezgahları kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İller Bankası'nın kesintileri nedeni ile bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Başkan Balaban açıklamasına şu ifadelerle devam etti: "Geçtiğimiz ay İller Bankası'ndan 21 milyon TL alacağımız kesildi. Bu ay da 23 milyon TL kesildi. Biz yine mazeret üretmeden iş üretiyoruz. Kesintilerden dolayı memur arkadaşlarımızın bu ay sosyal denge tazminatlarını ödeyemedik. Kaynak oluşturduğumuz ilk fırsatta arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını ödeyeceğiz. Her attığımız imzanın arkasındayız. Sosyal denge tazminatını kesmedik. Sendikayla bir yıllık sözleşme imzaladık. Sözümüzün arkasındayız. 2 yıl içerisinde de ekonomik anlamda belediyeyi sağlam bir yapıya kavuşturacağız"

Servis edilen video hakkında konuştu

Geçtiğimiz 19 Eylül'de meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte yedikleri yemek ile ilgili servis edilen görüntüler hakkında konuşan Balaban, "Bir de geçenlerde bir video servis etmişler gerçekten üzücü bir durum. Komik duruma düşüyorlar. Biz hiçbir zaman yaptığımızı inkar etmedik. 19 Eylül'de meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla tabiat parkında oturduk yemek yedik. Bazı arkadaşlarımız ben de dahil alkol aldık. Biz herkesin yaşam biçimine saygılıyız. Sanki burada bir sorun varmış gibi bunu servis etmeleri acizlik göstergesidir, komikliktir. O hesabı da son kuruşuna kadar ödedik. Yani bunlar çok ucuz şeyler. Belediye bizim belediyemiz değil, herkesin belediyesi. Ne yiyor ve ne içiyorsak cebimizden son kuruşuna kadar ödüyoruz. İl gençlik kollar seçimi vardı 6 Ekim'de. Seçimi bitirdikten sonra gençlerimiz gitti orada eğlendiler. Ama onunda faturasını son kuruşuna kadar ödediler. Muhtarlarla, STK'larla toplantı yaptığımızda o zaman onların hesabını belediyeden ödüyoruz. Bunu şeffaf bir şekilde söylüyorum. Bu toplumsal bir olgu. Ama kendi adımıza ne yaparsak biz kendi paramızı ödüyoruz bu da bir vatandaşlık yurttaşlık görevidir. Belediye geçmiş dönemlerle yaptığı gibi kimsenin çiftliği, kimsenin babasının malı değil. Bugün varız yarın yokuz. Sadece 5 yıllığına halk bizi burada temsilci olarak görevlendirdi. Halkı temsil ediyoruz. Daha sonra halk memnun kalırsa devam ederiz, memnun kalmazsa kimi tercih ediyorsa teşekkür eder saygı duyarız" dedi.

Açıklamasının devamında amatör spor kulüplerine destek vereceklerini aktaran Belediye Başkan Balaban, spor ve sporcuyu önemsediklerini belirterek, "Kasım ayı içinde amatör futbol kulüplerinde Yunusemre Belediyespor aracılığıyla ciddi bir desteğimiz olacak. Bunun sözünü de vermiştik. Yunusemre Belediyespor'u amatör futbol müsabakalarından çekeceğiz ve orada harcayacağımız parayı amatör kulüplere harcayacağız. Amacımız amatör spora destek vermek gençliğe sahip çıkmak, uyuşturucuyla mücadele etmek ve gençlere destek olmaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunusemre, Belediye, Politika, Ekonomi, Balaban, Finans, Yerel, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Balaban: 'Ne yiyor ve ne içiyorsak cebimizden son kuruşuna kadar ödüyoruz' - Son Dakika

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