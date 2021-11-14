Başkan Beyoğlu, hafta sonunu Bağlar sokaklarında geçirdi - Son Dakika

Hafta sonunu esnaf ve ev ziyaretlerine ayıran Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sokak gezerek vatandaşları dinledi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda eski Bağlar bölgesinde mahalle ve sokak ziyaretleri turuna çıktı. Havanın elverişli olmasını fırsat bilerek sokakta dinlenen ailelerle neşeli sohbetler gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerini de ihtiyaç sahiplerine ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara ayırdı. İlk kez halkın taleplerine bu kadar önem verip sorunları yerinde tespit ederek çözüm üreten bir belediye başkanı gördüklerini belirten vatandaşlar, yerine getirmesini istedikleri talep ve beklentileri de aktardı.

"Hizmetlerimizle iz bırakmak istiyoruz"

İnsanların gönlüne dokunmaktan büyük bir hoşnutluk duyduğunu anlatan Beyoğlu, "Bizim gayemiz milletin duasını ve hakkın rızasını kazanmaktır. Güzel hizmetlerimiz ve eserlerinizle iz bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Beyoğlu, not aldığı taleplerin de en kısa zamanda yerine getirileceğine işaret ederek bunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR