Başkan Bıyık: "Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor" - Son Dakika
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Başkan Bıyık: "Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor"

09.03.2022 17:23
Başkan Bıyık: "Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor"

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, kadınların bir gün değil her gün saygıyı hak ettiklerini ifade etti.

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, kadınların bir gün değil her gün saygıyı hak ettiklerini ifade etti.

Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü personeli tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirdi. Programında konuşan Başkan Bıyık, kadınların toplumdaki öneminden bahsetti. Başkan Bıyık, "Bir gün değil her gün saygıyı hak eden kadınlarımız, hayatımızın her anında emekleri ve varlıkları ile fedakarlığın sevginin adıdır. Programa katılan kadınlarımıza ve programın hazırlanmasında emeği geçen, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Bıyık: Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor
Başkan Bıyık: Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor

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Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Çifteler Belediyesi, Kadir Bıyık, Eskişehir, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bıyık: 'Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor' - Son Dakika


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