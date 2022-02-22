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Başkan Bıyık, öğrencilerle masa tenisi oynadı - Son Dakika

Başkan Bıyık, öğrencilerle masa tenisi oynadı

22.02.2022 10:42
Başkan Bıyık, öğrencilerle masa tenisi oynadı

Deniz Yıldızları Ortaokulu'nu ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte masa tenisi oynadı.

Deniz Yıldızları Ortaokulu'nu ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte masa tenisi oynadı. Gençlere yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Bıyık, öğrencileri Darıca Belediyesi'nin ücretsiz kurslarına davet etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Deniz Yıldızları Ortaoklu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul idarecileri ile sohbet etti. Okulun koridorunda masa tenisi oynayan öğrencilerin yanına da uğrayan Muzaffer Bıyık, gençlerle masa tenisi maçı yaptı. Muzaffer Bıyık, gençlere yönelik yapılan çalışmalardan da bahsederek öğrencileri belediyenin ücretsiz kurslarına davet etti. Belediyenin düzenlediği kurslarda kapılarının öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak en önemli önceliğimiz geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimizsiniz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü kurarak gençlere yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Sizlerin kendinizi daha iyi geliştirmeniz için ücretsiz olarak açtığımız kurslarımızın kapıları sizlere sonuna kadar açık. Siz faydalanın diye yeni kurslar açıyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimiz 8 farklı branşta spor yapabiliyor"

Muzaffer Bıyık, amaçlarının gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmelerine katkı sunmak olduğunu ifade ederek, "Darıca Belediyesi olarak spordan kültür sanata kadar her alanda gençlere yönelik kurslar ve eğitimler veriyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde gençlerimiz yüzme, karate boks ve atletizm gibi 8 farklı branşta spor yapabiliyor. İskoliye Sanat Akademi'mizde bağlama, ney, gitar, tiyatro gibi farklı alanlarda eğitim alabiliyor. Ayrıca Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezlerimizde (KİGEM) üniversite ve lise hazırlık kurslarımızdan faydalanabiliyorlar. Sizleri de tüm gençlerimiz gibi kurslarımıza davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, öğrencilerle masa tenisi oynadı

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Muzaffer Bıyık, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bıyık, öğrencilerle masa tenisi oynadı - Son Dakika


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