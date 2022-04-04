Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor - Son Dakika
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Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor

04.04.2022 10:00
Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Darıca Belediyesi tarafından her akşam teravih namazından sonra ramazan şerbeti dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede ev ziyaretleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelere konuk oluyor ve sorunlarını dinliyor. Gittiği her mahallede esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Muzaffer Bıyık, iftar sofralarına konuk olduktan sonra mahalle sakinleriyle çay sohbetlerine de katılıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Darıcalılarla bir araya gelen Başkan Bıyık, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini de dinliyor. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor
Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor
Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor

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Darıca'da teravih namazı sonrası şerbet ikram ediliyor Darıca'da teravih namazı sonrası şerbet ikram ediliyor

Muzaffer Bıyık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bıyık, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor - Son Dakika


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