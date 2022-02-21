Başkan Bıyık, STK'ların talep ve önerilerini dinledi - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sivil toplum örgütleri ve dernekle üyeleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, STK ziyaretleri kapsamında derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bolulular Derneği ve Bayburt Masat Köyü Derneği'ne konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, dernek üyelerinin ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Dernek ziyaretlerinde Darıca'yı ortak akıl ve el birliği ile yönetmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizler proje üretirken ortak akıl ile herkesi dinleyerek adım atıyoruz. Ortak akıl ve katılımcı belediyecilik bizim için olmazsa olmaz konuların başında geliyor. Sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmemizin amacı sizlerin talep ve tespitlerinize önem vermemizdir. Dernekler ve sivil toplum kuruluşları bir kentin en önemli değerleridir. Bizler de kentimizin değerleri ile Darıca'mızı yönetmek istiyoruz. İlçemizi el birliği ile yönetmek için herkesin fikirlerini dinlemeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ