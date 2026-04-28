Başkan Bıyık üniversite gençliği ile bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin iki metropol şehir arasında bulunduğunu 20 dakikada sürede denize, yaylaya, şelalelere erişim imkanı olduğunu söyledi.

Başkan Bıyık, Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Bayram Uğur Akdere'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte üniversite öğrencilerinin sorularına da yanıt veren Başkan Erdoğan Bıyık, kariyer yolculukları boyunca gençlerin dikkat etmeleri gereken konular hakkında da gençlere fikirlerini aktardı.

Düzce'nin her geçen gün geliştiğini söyleyen Bıyık, "Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde, özellikle de son dönemde büyük hamleler gerçekleştiriyoruz. İlimizin ekonomik hayatına değer katacak olan Gümrük Müdürlüğü'nün ilimize kazandırılması, şehrimizin büyük bölümünde uygulanan kentsel dönüşüm çalışmaları bunlara birer örnektir. Düzce, iki dev metropol kentin tam ortasında. Lojistik avantajları yüksek bir il. Bunun yanı sıra Düzce merkezden 20 dakika içinde denize, 20 dakika içinde yaylaya, 20 dakika içinde şelalelere erişim imkanı var. Bu muhteşem özellik belki de hiçbir ilimizde yok. Sizler de artık birer fahri Düzceli oldunuz. Sizlerden beklentimiz burada gördüğünüz güzel şeyleri gittiğiniz yerlerde insanlara aktararak kültür elçimiz olmanız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE