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Başkan Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle karşıladı - Son Dakika
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Başkan Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılının ilk dakikalarında itfaiye istasyonunda bulunarak itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı. Başkan Böcek, Antalya'da görev yapan itfaiye personeli, zabıtalar ve toplu ulaşım ekiplerinin 7/24 çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Ayrıca Başkan Böcek, yeni yılda ülkeye ve Antalya'ya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu günler diledi.

01.01.2024 - 13:38,
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle birlikte karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılının ilk dakikalarına, Gülveren'deki Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda girdi. Başkan Böcek, itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı. 2023 yılının son gününde itfaiye ekiplerinin görev başında olduğunu belirten Başkan Böcek, "Antalya'da bütün konuklarımız ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve mutlu bir şekilde girebilmesi için ilgili bütün arkadaşlarımız Gazipaşa'dan Kaş'a kadar görevi başında. 684 itfaiye personelimiz, zabıtalarımız ve toplu ulaşımla çalışmalarımıza 7/24 olarak devam ediyoruz" dedi.

BAŞKAN BÖCEK YENİ YILI KUTLADI

Başkan Böcek, 2024 yılının ülkemize ve Antalya'ya sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diledi. Başkan Muhittin Böcek, yeni yılda, 2023 yılında yaşanan olumsuzlukların yaşanmamasını, şiddetin ve terörün olmamasını temenni ederek, "Bu yeni yılda inşallah gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu olduğu günler olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

TELSİZİN BAŞINA GEÇTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra itfaiye telsizinin başına geçerek, görevi başındaki itfaiye erlerine, "Kıymetli çalışma arkadaşlarım öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sizlere ve ailenize huzurlu mutlu sağlıklı güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun" anonsu yaptı.

İtfaiye ekipleri de telsizden Başkan Böcek'in yeni yılını kutladı. Başkan Muhittin Böcek, yeni yıl akşamında Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Döşemealtı'ndaki polis kontrol merkezini ziyaret ederek, emniyet personelinin yeni yıllarını kutladı. Başkan Böcek, Dokuma Taksi Durağı'ndaki taksici esnafıyla da bir araya geldi.

Başkan Böcek, 2024 yılını itfaiye ekipleriyle karşıladı
Kaynak: ANKA
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