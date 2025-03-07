Tarsus\'ta Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı

Tarsus Belediyesinin, 'Tarsus'ta kadınlar birlikte güçlü' mottosuyla düzenlediği '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' etkinlikleri başladı. Programın ilk gününde, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, üretici kadınların stantlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi tarafından Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 6-8 Mart tarihlerinde devam edecek kadın emeğine ve dayanışmasına vurgu yapan etkinlikler, Tarsuslular tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yüz boyamadan atölyelere, halk oyunlarından konserlere kadar pek çok farklı etkinliğin yer aldığı program, katılımcılara hem keyifli anlar yaşatıyor hem de öğrenme ve üretme fırsatı sunuyor.

Atölyelerden konserlere dolu dolu bir program

Etkinliğin ilk günü, işitme engelli bireylerin oratoryosu, seramik ve resim atölyeleri, halk oyunları gösterileri, mum yapım atölyesi, Hacivat Karagöz gölge oyunu, ritim konseri, Tarsus Kent Orkestrası ve kadın dayanışmasını simgeleyen etkinliklerle dolu dolu geçti. Başkan Ali Boltaç, 8 Mart'ın dayanışma ruhuna vurgu yaparak, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki gücünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliklerin 6-8 Mart tarihleri arasında süreceğini hatırlatan Başkan Boltaç, "Kadınların çoğunlukta olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Ben bu tür etkinliklerin birliği, beraberliği ve kaynaştırmayı artıracağını düşünüyorum. İnşallah Tarsus'ta bu tür etkinliklerin sayısı artacak. Mesela önümüzdeki hafta Emekli Evi açılıyor. Bir ay sonra okuma salonu açıyoruz. Bu kent 24 Nisan itibarıyla büyük bir ödül kazandı. Tarsus'ta bir gala yemeği olacak. Bu gala da Tarsus Golden Apple ödülünü alacak. Bu kentin sokaklarında cıvıl cıvıl insanlar olacak. Yerli yabancı turistler olacak. Allah nasip ederse sizlere karşı mahcup kalmamak için elimden geleni yapacağım. Birliğimiz beraberliğimiz hep daim olsun. Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi. - MERSİN