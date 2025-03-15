Başkan Bozbey, Altyapı Sorunlarını Çözmek İçin Vatandaşlarla Buluştu

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Hamitler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, özellikle altyapı konusunda yıllardır biriken sorunları çözdüklerini belirterek Bursalılara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi ara vermeden devam ediyor. Proje kapsamında tüm ilçelere makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile birlikte Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Yıllardır biriken sorunlarını kademeli olarak çözüyoruz"

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında ilk olarak Osmangazi ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, talepleri ve şikayetleri dinleyerek çözüm önerilerini paylaştıklarını söyledi. Vatandaşların ayağına giderek, sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Bursalılara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hamitler Mahallesi'nin ve Osmangazi ilçesinin sorunları var. Bunlara tek tek çözüm buluyoruz. Özellikle altyapı konusunda birçok mahallemizin yıllardır biriken sorunlarını kademeli olarak çözüyoruz. Öte yandan dayanışma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'da her akşam bir ilçemizde iftar yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine el uzatıyoruz. İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza iftariyelikler dağıtıyoruz. Kentin 3 farklı noktasında oluşturduğumuz iftar sofralarında her gün binlerce vatandaşımıza destek oluyoruz" dedi.

"Suyumuzu tasarruflu kullanalım"

Bir yandan 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı çalışmaları devam ederken diğer yandan kentsel dönüşüm konusunu da masaya yatırdıklarını dile getiren Başkan Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarını insan öncelikli yaklaşımla sürdürdüklerini söyledi. İklim değişikliği konusuna da dikkat çeken Başkan Bozbey, "Geçen yıl bu zamanlarda yüzde 74 doluluk oranı bulunan barajlarımız, şu anda yüzde 34 civarında doluluk oranına sahip. Bursalıların suyu tasarruflu kullanma konusunda duyarlı olduğunu biliyorum. Bu duyarlılığın devam etmesini istiyorum. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızı susuz bırakmamak için çalışıyoruz. 25 tane yeni kuyu açtık. Bunların sonuçlarını alıyoruz. İklim değişimine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA