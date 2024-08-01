Başkan Bozbey: Bursa'nın turizm değerlerini daha da görünür kılacağız - Son Dakika
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Yerel

Başkan Bozbey: Bursa'nın turizm değerlerini daha da görünür kılacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin turizm konusunda büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, 'El birliğiyle daha güzele ulaşmak için yeni projeler geliştireceğiz. Şehrimizin ruhunu canlandıracağız. Bursa'ya olan ilgiyi daha da arttıracağız' dedi.

01.08.2024 17:15
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Başkan Bozbey: " Bursa'nın turizm değerlerini daha da görünür kılacağız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin turizm konusunda büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, "El birliğiyle daha güzele ulaşmak için yeni projeler geliştireceğiz. Şehrimizin ruhunu canlandıracağız. Bursa'ya olan ilgiyi daha da arttıracağız" dedi.

Önemli turizm değerlerini bünyesinde barındıran Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla 'Turizm Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki gün boyunca süren programda, turizm vizyonuna yönelik güncel gelişmeler ve oluşturulması planlanan stratejik hedefler ele alındı.

"Birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz"

Toplantıya video konferans yöntemi ile katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin turizm açısından büyük potansiyel taşıdığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde turizm paydaşlarıyla bir araya gelerek kentin turizmdeki stratejik hedefleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Bozbey, Bursa'nın turizmdeki mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda önemli bir bilgi paylaşımı yapıldığını anlattı. Bursa'yı ileriye taşıyacak turizm hedefleri için tüm paydaşlarla güreşmelere devam edeceklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa, turizm konusunda büyük bir potansiyel barındırıyor. Turizm, ziyaretçilere keyifli zamanlar sunmanın, esnafa gelir getirmesinin yanında Bursalıların da kenti sahiplenmeleri ve kültürel miraslarıyla gurur duymalarını sağlıyor. Bu kent hepimizin. Bize miras kalan bu kenti en iyi şekilde korumak, sahiplenmek hepimizin görevidir. Bu sorumluluk anlayışıyla doğal ve kültürel kaynaklarımızı koruyarak, daha güzel yarınlara ulaşabiliriz. El birliğiyle daha güzele ulaşmak için yeni projeler geliştireceğiz. Festival ve kültürel etkinliklerle şehrimizin ruhunu canlandıracağız. Bursa'ya olan ilgiyi daha da arttıracağız. Birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz" diye konuştu.

"Daha iyi noktalara varacağımıza inanıyorum"

Önümüzdeki günlerde esnaf, turizm profesyonelleri ve vatandaşlarla buluşarak turizm potansiyelini konuşmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozbey, Bursa'nın kültürel, sanatsal ve doğal değerlerini daha görünür kılacaklarını dile getirdi. Bu süreçte tüm kesimlerden destek beklediklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Değerli hocalarımız Bursa'da geçmişte yapılan tüm turizm çalışmalarını, stratejileri, proje fikirlerini ve önerileri inceleyerek rapor oluşturdu. Bundan sonra da hem turizmdeki yol haritamızı şekillendirecek ilkelerde uzlaşı sağlamak hem de katılımcı odaklı süreci yürüterek yönetim modelimizi oluşturmak için katılımcıların fikirlerine başvurulacak. Hep birlikte daha iyi noktalara varacağımıza inanıyorum. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, mevcut çalışmaların değerlendirme raporunun sunumuyla devam etti. İnteraktif masa tartışmalarının da yapıldığı toplantıda, turizm yönetiminde yol haritasını şekillendirecek ilke ve prensipler ele alındı. İnteraktif yönetişim modeli oluşturma çalışmalarının ardından program, açık tartışma bölümüyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey: Bursa'nın turizm değerlerini daha da görünür kılacağız - Son Dakika

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