Başkan Bozbey, Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Bursa'ya Yayacak - Son Dakika
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Başkan Bozbey, Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Bursa'ya Yayacak

Başkan Bozbey, Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Bursa\'ya Yayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kente Atatürk posterleri dağıtarak vatandaşları coşkuyla kutlamaya davet etti. Bayraklarla donatılan Bursa, 17 ilçede etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.

22.10.2024 17:48  Güncelleme: 17:53
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Orhangazi Parkı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Bursalılara Atatürk posteri dağıtan Başkan Bozbey, "Bursa'nın 17 ilçesinde Cumhuriyet Bayramı hep birlikte, alanlarda kutlanacak. Bursalıları, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı öncesi 29 Ekim coşkusunu tüm kente yaymak için sokakları Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatırken aynı zamanda Bursa'nın 17 ilçesinde de Atatürk posteri dağıtıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu çerçevede Heykel Orhangazi Parkı'nda vatandaşlara Ata posteri dağıttı. Etkinliğe, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız, Ali Altunsoy, Mehmet Emin Direkçi, BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pınar, Çarşı Federasyon Başkanı Muhsin Özyıldırım, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"Vatandaşlarımızı Bursa'yı bayraklarla donatmaya davet ediyorum"

Etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet'in 101. yılını Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlamak için bir hafta sürecek Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine başladıklarını belirtti. Başkan Bozbey, "Bugün burada bayrak dağıtımı için bir aradayız. Vatandaşlarımızı, Cumhuriyet Bayramı için bugünden itibaren evlerinin balkonlarına, camlarına bayrak asarak Bursa'yı bayraklarla donatmaya davet ediyorum. Yıllarca salonlarda kutlanan bayramlarımızı, artık Nilüfer'de başlattığımız gelenekle alanlarda kutlayacağız. Halkımızın Cumhuriyet'e, onun değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Sadece salonlarda değil, halkın katılımıyla alanlarda kutlanan bir Cumhuriyet Bayramı istiyoruz. Bu doğrultuda Bursa'nın 17 ilçesinde Cumhuriyet Bayramı hep birlikte, alanlarda kutlanacak. 29 Ekim günü ise artık geleneksel hale geldiği gibi, Nilüfer bu kutlamaların merkezi olacak. Sadece Bursalılar değil, çevre illerden ve hatta yurtdışından insanlar, bu coşkuyu yaşamak için Nilüfer'e geliyorlar. Herkesi, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Bir haftalık etkinlikler boyunca, Cumhuriyet coşkusunun doruk noktasına ulaşacağı bir atmosfer oluşturacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Cumhuriyet Bayramı, bizim en büyük ve en değerli bayramımızdır. Cumhuriyetimizin ilkelerine, devrimlerine ve değerlerine sahip çıkmak, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bursa'nın her noktasında, Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey, Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Bursa'ya Yayacak - Son Dakika

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