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Başkan Bozbey'den Büyükşehir çalışanlarına bayram ziyareti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nda da görevini sürdüren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Görev başındaki personelden bilgi alan Başkan Bozbey telsizle anons geçerek sahada mesaisini sürdüren çalışanların bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramı'nda toplumun her kesimiyle bir araya gelerek bayramlaşan ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üreten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 7/24 kesintisiz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını da unutmadı. Zabıta, İtfaiye ve Mezarlık Hizmetleri çalışanlarına bayram ziyaretinde bulunan Başkan Bozbey, görev başındaki personele bayram şekeri ikram etti. Başkan Mustafa Bozbey'e CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Görevi başındaki çalışanlardan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi personelinin özveriyle çalıştığını söyledi. Çalışanlara vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Mustafa Bozbey, "Bayramda mesai yapan personelimizin bayramlarını kutladık. Arkadaşlarımıza bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlarımız zor görevlerde bulunuyorlar. Bayram günü Bursa için hizmet ediyorlar. İtfaiye, zabıta, güvenlik ve mezarlıklarda çalışan ekiplerimiz, farklı birimlerdeki ekiplerimiz gece-gündüz, bayram demeden çalışıyorlar. Böyle günlerde ailelerinden ayrı kalarak hizmet etmek için çalışıyorlar. Özveriyle yapılan işler. Bütün çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimizi geleneksel hale getireceğiz. Sahada farklı noktalarda hizmet eden bütün arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bütün mesai arkadaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Başkan Mustafa Bozbey telsizle anons geçerek sahada çalışmalarını sürdüren personelin de Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.