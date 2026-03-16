Başkan Bozbey sahurda vatandaşlarla buluştu, tarihi fırınlarda tahinli pide ve simit dağıttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayı kapsamında Osmangazi ilçesindeki Abdal Meydanı'nda düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Tuzpazarı Abdal Caddesi üzerindeki tarihi taş fırınların bulunduğu bölgede gerçekleştirilen programda Başkan Bozbey, vatandaşlarla birlikte sahur yaptı. Program sırasında tarihi fırınlara giren Bozbey, Bursa'nın meşhur tahinli pidesi, simit ve helvaları vatandaşlara dağıtarak vatandaşlarla sohbet etti. Gece saatlerinde gerçekleşen sahur programına CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Vatandaşlarla iç içe geçen programda Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu yaşandı.

Programda konuşan Başkan Bozbey, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayı paylaşma ayıdır, dayanışma ayıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her gün bir ilçede vatandaşlarımızla bir araya geliyor, farklı noktalarda da iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Sahur programı boyunca vatandaşlarla sohbet ederek sahurunu gerçekleştiren Bozbey, hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlikte dağıtılan tahinli pide, simit ve helvalar ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. - BURSA