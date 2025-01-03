Başkan Bozbey, Regaib Kandilinde Bursalılarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Bozbey, Regaib Kandilinde Bursalılarla Bir Araya Geldi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Regaib Kandili'nde İnegöl İshakpaşa Cami'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ve lokma ikramında bulundu. Kandilin barış ve huzur getirmesi dileğiyle dualar edildi.

03.01.2025 10:07  Güncelleme: 10:21
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Başkan Bozbey'den Regaib Kandilinde tatlı ve lokma ikramı

BURSA - Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandilinde, Bursalılar camilere akın ederken; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de İnegöl İshakpaşa Cami'ne bir araya geldiği vatandaşlara tatlı ve lokma ikram etti.

Üç ayların başlangıcı, Ramazan ayının müjdecisi olan Regaib Kandili'nde Bursalılar camilere akın etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Regaib Kandilini İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Cami'nde kutladı. Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, halka tatlı ve lokma ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutladı. Herkesin nice kandillere ulaşmasını da dileyen Başkan Bozbey, "Bizler de İnegöl'de vatandaşlarımızla birlikte Regaib Kandilini kutladık. Kandilin, barış, huzur getirmesini diliyorum. Daha güvenli bir dünya için dua ettik. Dualarımızın kabul olmasını diliyoruz" dedi.

Kandil programı kapsamında Ulu Cami, Mihraplı Cami, Emir Sultan Cami, Yıldırım Sarı Cami, Merve Cami, Muradiye Cami ve İnegöl Fatih Cami'nde vatandaşlara 20 bin kişilik tatlı ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey, Regaib Kandilinde Bursalılarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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