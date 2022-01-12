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Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi - Son Dakika

Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi

12.01.2022 16:40
Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, görme engelli bireylilerle bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, görme engelli bireylilerle bir araya geldi. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen buluşmada Başkan Bozdoğan, görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için göz bandı takarak yemek yedi.

Tarsus Belediyesi tarafından engelli bireyleri sosyal ortama hazırlamak ve sosyal hayatta var olduklarına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen +1 Kafede, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan da etkinlikte görme engelli bireylerle buluştu. Etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve kentin protokol üyeleri de katıldı. Başkan Bozdoğan, görme engelli bireylerin gündelik hayatlarında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve görme engelli bireyler ile empati kurmak amacıyla göz bandı takarak yemek yedi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Başkan Bozdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylerin her alanda var olabileceklerini belirterek, "Bugün görme engelli bireylerimiz için farkındalık oluşturmak amacıyla göz bandı takarak yemek yedik. Bunu yaparken karanlıkta dansın, karanlıkta diyaloğun ve özellikle karanlıkta empatinin ne demek olduğunu bir kez daha anladık. Bireylerimiz her alanda varlar ve var oldukları sürece onları anlamamız gerekiyor. Onlarla empatinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. İstanbul Avcılar Belediye Başkanımız, 'Bazen acınmak ya da acındırmak için engelli kelimeleri çok kullanılıyor. Eğer sen bir engelli köyü yapacaksan adını engelli koymayacaksın, engelsiz de koymayacaksın. Biz ayrımcılık istemiyoruz. Bu lafları kullanmayın' demişti. Çok netti. Gerçekten de gurur duyduğum sözleriydi onlar. Bizler de her zaman bu doğrultuda ilerliyor, çalışmalarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Engelleri aşan bir Tarsus için çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz"

Hayata geçirilen ve geçirilecek olan tüm projelerde erişilebilir olmanın önemine vurgu yapan Bozdoğan, "Bu kentte sadece kamu kuruluşları değil, özel kuruluşlar da özel dernekler de erişilebilir olmalıdır. Her insanın erişebilmesini sağlamamız gerekiyor. İmar fonksiyonlarında erişilebilir olmayı, her bir ruhsatın içerisine işlemek gerekiyor. Şu an bununla ilgili çok ciddi bir komisyon çalışması yaptık. Her zaman yanındayız. Engelleri aşan bir Tarsus için çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hepimiz engelli bir birey olabiliriz"

Her insanın bir engelli adayı olduğunu da söyleyen Bozdoğan, "Bugün fiziksel engelli olmayabiliriz ama yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Bu bir saniyelik bir olaydır. Hepimiz engelli bir birey olmaya adayız. Asıl önemli olan ayırt etmeden, ayrımcılık yapmadan gerekli hizmetin sunulmasıdır. Bu hizmet layığıyla verildiği zaman anlam taşır, güzelliklerle böyle olur. Herkes bunun farkına varmalıdır. Belli haftalarda değil, her zaman hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi
Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi
Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi
Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi

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Haluk Bozdoğan, Görme Engelli, Engelli, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Bozdoğan görme engellilerle buluştu, göz bandı takıp yemek yedi - Son Dakika
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