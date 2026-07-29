Başkan Bozkurt, Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni’nde incelemelerde bulundu

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ile birlikte Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'ni ziyaret ederek esnaf ve kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Darende'nin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Alican Bozkurt ve Kaymakam Ömer Sirkeci, çarşı esnafı ile sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Ziyarette kadın girişimcilerle de bir araya gelen heyet, Bedestenin gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir kültür mirası olmadığını, aynı zamanda üretimin, girişimciliğin ve dayanışmanın hayat bulduğu önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Bedestenin Darende'nin kültürel kimliğini güçlendiren önemli bir değer olduğunu ifade eden Bozkurt, "Geçmişin mirasını geleceğin vizyonuyla buluşturan Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin, ilçemizin kültürel kimliğini güçlendiren, turizmine ivme kazandıran ve yerel kalkınmasına değer katan örnek bir yaşam alanı olarak yarınlara taşınması adına çalışmalarımızı aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüyoruz" diye konuştu