Liseli öğrenciler sordu Başkan Büyükakın cevapladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Kariyer Buluşmaları kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Okul Müdürü Harun Kargılı ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Başkan Büyükakın ilk olarak öğretmenler odasında eğitimcileri dinledi. Öğretmenler ile sohbet eden Başkan Büyükakın ardından da konferans salonunda kendisini bekleyen öğrenciler ile buluştu.

"Bizi geleceğe siz hazırlayacaksınız"

Öğrencilerin alkışlar ile karşıladığı Başkan Büyükakın tecrübelerini aktardı. Dünyanın her geçen gün değiştiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Yapmanız gereken birinci şey, dünya nereye gidiyorsa zihninizin açık olması. Öncelikle buna odaklanmalısınız. Hayatı dönüştüren şeyin eski problemi yeni bir kafa ile çözmek olduğunu unutmayın. Ülkemizi yeni dünyaya sizler hazırlayacaksınız. Bu noktada yenilikçilik rehberiniz olacaktır. Kafayı kaldırıp etrafınıza bakın. Dünyada neler oluyor iyi kavrayın. Dünyanın nereye gittiğini anlamanız çok önemli. Kalıplarınızı kırın. Sabit bakarsanız oradaki değişimi göremezseniz. Bunun doğru olduğunu düşünürsünüz. O yüzden öğrenmenin sürekli devam eden bir süreç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Öğrenmenin sonu yok. Bildiklerinizi sürekli gözden geçirin. PUKÖ eğrisi bu noktada size yardım edecektir. Yani planla, uygula, kontrol et ve önlem al. ve kendinize her zaman nasıl ve niçin sorularını sorun. Bir şeyi niçin yapıyoruz? Bu, sizi anlamla buluşturan bir sorudur. Nedene doğru cevap verdikten sonra nasıl sorusunu kendinize sorun. Bunu da yaptığınızda yolunuzu mutlaka bulursunuz" dedi

Program soru-cevap şeklinde devam etti.