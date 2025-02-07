Başkan Büyükakın, Gençlere Kılavuz Olacak Eğitim Programını Tanıttı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kılavuz eğitim programında eğitimcilerle bir araya gelerek, "Bir toplumun geleceği, gençlerine verdiği rehberlikle şekillenir. En büyük yatırımı gençlerimize yapıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 'Kılavuzu Olan Yönünü Bulur' başlıklı seminerde eğitmenlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitmen ve personellere yönelik gerçekleşen kişisel yeterlilik, mesleki gelişim ve motivasyon eğitimleri üzerine hizmet içi eğitim programı 2 gün sürdü. Kocaeli Kongre Merkezi'nde etkili ve verimli Kılavuz Eğitim Programı'nda öğretmenler, alanında uzman isimlerle buluşarak eğitim dünyasının dinamiklerine dair teorik ve pratik kazanımlar elde etti. "Kılavuzu olan yönünü bulur" başlıklı seminerde eğitmenlerle buluşan Başkan Tahir Büyükakın, "Bir toplumun geleceği, gençlerine verdiği rehberlikle şekillenir. Kılavuzu olan yönünü bulur. Biz de yolunu bilen ve başkalarına da kılavuz olacak bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Sadece seçmeyi değil vazgeçmeyi ve doğruyu ayırt etmeyi bilen nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü toplumların geleceği, değerlerini bilen, sorumluluklarının farkında olan bireylerle inşa edilir. Doğru yetişen nesil, geleceği inşa eden en güçlü kılavuz olacaktır. Bugün gençlerimize sadece bilgi vermek değil, onlara bir duruş kazandırmak zorundayız. Gençlere davranışlarının dönüşmesini, iyiliğin bulaşıcı olduğunu, kötülüğün ise ancak iyilikle azaltılabileceğini anlatmalıyız. Bir insanın karakteri, çevresinin ona sunduğu imkanlarla şekillenir. Eğer çevresi güzelliklerle donatılmışsa, o da iyiliği büyüten biri olur" dedi.

"Şehrimizin geleceğini inşa ederken, nesillerimizi de ihmal etmeyeceğiz"

Yeni ufuklar açmanın önemine değinen Başkan Büyükakın, "Hizmet etmek sadece yollar, köprüler inşa etmek değildir. Eğer nesilleri ihmal edersek, şehirleri imar etmenin bir anlamı kalmaz. Bu yüzden şehrimizin geleceğini inşa ederken, nesillerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Belediyeciliği sadece altyapı ve fiziki hizmetlerle sınırlı görmüyoruz. En büyük yatırımı insanımıza, özellikle de gençlerimize yapıyoruz. Onlara doğruyu öğretmek, gayret göstermenin ne anlama geldiğini anlatmak zorundayız. Gayret olmadan başarı olmaz. Yol zahmetlidir, zorludur, sabır ister. Ama yolun sonunda büyük bir emek, sağlam bir karakter, güçlü bir toplum vardır. Biz sadece çalışmakla, gayret etmekle yükümlüyüz. Çünkü bugün iyi bir temel atarsak, yarın ah vah etmemize gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

Kılavuz Eğitim Programı kapsamında alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen seminerlerde eğitim dünyasının geleceğine yön veren önemli başlıklar ele alındı. Öte yandan salonda gerçekleştirilen kahoot bilgi yarışması ve hediye çekilişleri ile personeller oldukça verimli ve eğlenceli bir eğitim sürecini tamamlamış oldu. - KOCAELİ