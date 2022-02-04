Üye Girişi
Başkan Büyükakın, Kandıra'da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Kandıra'da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi

04.02.2022 10:15
Başkan Büyükakın, Kandıra'da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra merkezinde esnafla bir araya gelerek, yeni yapılacak kent meydanı için fikir alışverişinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra merkezinde esnafla bir araya gelerek, yeni yapılacak kent meydanı için fikir alışverişinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'da yapılması planlanan Kent Meydanı projesi için o bölgede yaşayan vatandaş ve ticari faaliyetlerini sürdüren esnafla bir araya geldi. Vatandaşların ve esnafın düşüncelerine önem verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Büyükşehir olarak halkımızın ve esnafımızın görüşünü almadan onları yakından ilgilendiren hiçbir projeye imza atmadık. Hiçbir zaman kent meydanı yapacağız diye esnafımızı buradan çıkarıp kimsenin gelmeyeceği boş bir alan yapmadık, yapmayız. Bizim projeden sorumlu çalışma arkadaşlarımız sizlerle görüşür. Hem esnafımızı mağdur etmeden ihtiyaçlarına cevap verecek hem de Kandıra'mızın sorunlarını çözüme kavuşturacak bir proje oluştururuz" dedi.

"2 bin aracımıza yaklaşık olarak 200 milyonluk destek bütçesi ayırdık"

Pandemi döneminde ve sonrasında çiftçiye, esnafa desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Hükümetimizin aralık ayında çıkardığı kanun ile taşımacılık yapan esnafımıza ücretsiz ulaşım ve indirimli ulaşım için yardımlarımızı yapacağız. Büyükşehir belediyesi olarak Kocaeli genelinde taşımacılık yapan 2 bin aracımıza yaklaşık olarak 200 milyonluk bir destek bütçesi ayırdık. Çiftçimize ise yıllardır yaptığımız ve önümüzdeki dönemde yine yapacağımız, yem bitkisi tohumu desteği, yumurta üretimi için canlı hayvan desteği, kümes ekipmanları, yem desteği, yaklaşık olarak 2,5 milyon litreye varacak şekilde akaryakıt desteği, kompoze gübre desteği, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği ve gübre desteğini de devam ettireceğiz. Biz bu desteklerimizi; çiftçimize, esnafımıza can suyu olsun diye hızla karar alarak veriyoruz. Çünkü sizlerde halkımıza hizmet ediyorsunuz. Bugün gübre desteğimiz sayesinde çiftçilerimiz üretimlerini artırarak devam ediyorlar. Şunu da ifade etmeliyim ki şehrimizin bu verimli topraklarının daha verimli kullanılması için adım attık, atmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ve esnaf, Başkan Büyükakın'a Kandıra'ya ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, Kandıra'da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi
Başkan Büyükakın, Kandıra'da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi

YORUMLAR
500

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın, Kandıra'da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın, Kandıra'da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement