Başkan Büyükkılı\'tan Aile Akademisine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile Akademisi'nin çalışmalarını yerinde inceledi, danışmanlarla bir araya geldi ve ailelere sunulan psikolojik destek hizmetlerinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesinin ardından, Aile Akademisi daha çok önem kazanırken, Kayseri'nin farklı bölgelerinde, psikologlar, klinik psikologlar, aile danışmanları ve diğer uzmanlardan oluşan geniş bir kadro ile hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in Sümer Tesisleri'nde hizmet veren Aile Akademisi'ni ziyaret ederek, akademinin faaliyetlerine dair önemli bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp de eşlik etti.

Büyükkılıç, Aile Akademisi'nin toplumsal gelişim için taşıdığı büyük önemi vurguladı. Başkan Büyükkılıç, akademinin sunduğu rehberlik hizmetleri ve oyun terapilerinin de büyük bir önem taşıdığını belirtirken, ayrıca, evlilik öncesi eğitimler ve apartman toplantılarının, şehir genelinde bireylere katkı sağladığını ifade etti.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Aile Akademisi sayesinde, aileleri ve bireyleri bilinçlendirerek, şehrin sosyal yapısına katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç'a, Aile Akademisi'nin uzman kadrosunun çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Aile Akademisi Birim Sorumlusu Mürşide Aslan, akademinin Kayseri'ye kattığı değeri aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aile Akademisi ile bireylerin hayat kalitesini arttırmayı, aile içi huzuru sağlamayı ve toplumda psikolojik iyilik halini güçlendirmeye katkı sunmayı sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde Aile Akademisi, 11 danışman ile geniş bir hizmet yelpazesi oluşturuyor. - KAYSERİ