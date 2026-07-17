Büyükkılıç: Katılımcı belediyecilik önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükkılıç: Katılımcı belediyecilik önemli

Büyükkılıç: Katılımcı belediyecilik önemli
17.07.2026 10:22  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kent Gönüllüleri Toplantısı'nda ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını vurguladı. Gençler, ulaşım, sosyal belediyecilik ve tarihi miras gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Kent Konseyi'nin düzenlediği Kent Gönüllüleri Toplantısı'nda, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekti. Büyükkılıç, gençlerden ulaşıma, sosyal belediyecilikten tarihi mirasa kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen Kent Gönüllüleri Toplantısı'nda kent gönüllüleriyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri'nin geleceğine yön verecek fikirler, gönüllülük çalışmaları ve katılımcı yönetim anlayışı ele alındı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve çok sayıda kent gönüllüsü katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece yatırımlarıyla değil, güçlü aidiyet duygusuyla da örnek bir şehir olması gerektiğini belirterek, "Şehrimize her alanda en güzeli, en nezihi ve en temizi yakışır. Kayseri'ye sahip çıkacak, aidiyet duygusunu güçlendirecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kent Konseyi'nin ortak aklı güçlendiren önemli bir platform olduğuna işaret eden Büyükkılıç, gönüllülük kültürünün şehir yönetiminde önemli bir değer olduğunu vurguladı. Kayseri'de eğitim gören yaklaşık 70 bin üniversite öğrencisinin kentin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu dile getiren Büyükkılıç, 5 üniversitede öğrenim gören gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra Kayseri ile güçlü bağ kurmalarını istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Genç Dostu Şehir' ödülü alan bir belediye olarak gençlere yönelik projeleri artırarak sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, dijital bağımlılık konusunda da toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında kent genelinde devam eden yatırımlara da değinerek, başta Kartal Katlı Kavşağı olmak üzere ulaşım projelerinin Kayseri'nin geleceğine değer katacağını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimden sağlığa, kültürden sosyal destek çalışmalarına kadar birçok alanda vatandaş odaklı hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, belediyeciliğin sadece altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını, insana dokunan hizmetlerle anlam kazandığını kaydetti.

Kayseri'nin yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan köklü bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, tarihi ve kültürel değerlerin daha etkin tanıtılması gerektiğini söyledi. Kayseri'nin sahip olduğu medeniyet birikiminin ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde anlatılmasının önemine işaret eden Büyükkılıç, bu alanda yürütülen çalışmaları artıracaklarını ifade etti. Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise yeni fikirlerin şehir yönetiminde daha etkin yer almasını hedeflediklerini belirterek, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Altuntuğ, "Kentler yolları, binaları ve meydanlarıyla değil; o kent için emek veren, kentine sahip çıkan, sorumluluk alan ve ortak değerlerde buluşan insanlarıyla değerlidir" diye konuştu.

Toplantı, kent gönüllülerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayseri, Ulaşım, Miras, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç: Katılımcı belediyecilik önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 11:57:33. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç: Katılımcı belediyecilik önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.