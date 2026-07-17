Büyükkılıç: Katılımcı belediyecilik önemli

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Kent Konseyi'nin düzenlediği Kent Gönüllüleri Toplantısı'nda, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekti. Büyükkılıç, gençlerden ulaşıma, sosyal belediyecilikten tarihi mirasa kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Kent Konseyi tarafından düzenlenen Kent Gönüllüleri Toplantısı'nda kent gönüllüleriyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri'nin geleceğine yön verecek fikirler, gönüllülük çalışmaları ve katılımcı yönetim anlayışı ele alındı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve çok sayıda kent gönüllüsü katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece yatırımlarıyla değil, güçlü aidiyet duygusuyla da örnek bir şehir olması gerektiğini belirterek, "Şehrimize her alanda en güzeli, en nezihi ve en temizi yakışır. Kayseri'ye sahip çıkacak, aidiyet duygusunu güçlendirecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kent Konseyi'nin ortak aklı güçlendiren önemli bir platform olduğuna işaret eden Büyükkılıç, gönüllülük kültürünün şehir yönetiminde önemli bir değer olduğunu vurguladı. Kayseri'de eğitim gören yaklaşık 70 bin üniversite öğrencisinin kentin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu dile getiren Büyükkılıç, 5 üniversitede öğrenim gören gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra Kayseri ile güçlü bağ kurmalarını istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Genç Dostu Şehir' ödülü alan bir belediye olarak gençlere yönelik projeleri artırarak sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, dijital bağımlılık konusunda da toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında kent genelinde devam eden yatırımlara da değinerek, başta Kartal Katlı Kavşağı olmak üzere ulaşım projelerinin Kayseri'nin geleceğine değer katacağını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimden sağlığa, kültürden sosyal destek çalışmalarına kadar birçok alanda vatandaş odaklı hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, belediyeciliğin sadece altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını, insana dokunan hizmetlerle anlam kazandığını kaydetti.

Kayseri'nin yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan köklü bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, tarihi ve kültürel değerlerin daha etkin tanıtılması gerektiğini söyledi. Kayseri'nin sahip olduğu medeniyet birikiminin ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde anlatılmasının önemine işaret eden Büyükkılıç, bu alanda yürütülen çalışmaları artıracaklarını ifade etti. Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise yeni fikirlerin şehir yönetiminde daha etkin yer almasını hedeflediklerini belirterek, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Altuntuğ, "Kentler yolları, binaları ve meydanlarıyla değil; o kent için emek veren, kentine sahip çıkan, sorumluluk alan ve ortak değerlerde buluşan insanlarıyla değerlidir" diye konuştu.

Toplantı, kent gönüllülerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ