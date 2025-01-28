Başkan Büyükkılıç, Bünyan Heyetini Ağırladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kayseri'ye hizmet yolunda kent merkezi ve kırsalda 16 ilçe belediyesi ile dayanışma halinde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile istişarelerine de devam ediyor. Bu çerçevesinde, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Bünyan ilçesine yapılan ve yapılacak olan hizmetler de değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ve Başkan Yardımcıları belediyemizi ziyaret etti. Güzel ilçemiz Bünyan için çalışmalarını aralıksız sürdüren kıymetli başkanımıza ve değerli ekibine kolaylıklar diliyorum" dedi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Bünyan'ımızın gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyor, misafirperverlikleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öte yandan Kayseri'ye hizmete yönelik ortak akıl çerçevesinde kentteki her kesim ile istişareye önem veren Büyükkılıç, AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Kemal Dumlu ve yönetim kurulu üyelerini, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve heyeti, Çelik Eşyacılar Odası Başkanı Mükremin Suludere ve yönetimi ile UDEM HAK SEN Genel Başkanı Abdullah Pekr ve heyetini kabul etti.

Başkan Büyükkılıç nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek; "Her şey Kayseri'miz için. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile de ortak akıl doğrultusunda hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ