Kayseri\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Kayseri Valiliği'nce Taş Mektep olarak bilinen tarihi Kayseri Lisesi'nde Vali Gökmen Çiçek himayelerinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'na eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, milletvekilleri, yargı mensupları, rektörler, kaymakamlar, müdürler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in tebrikleri kabul ettiği resepsiyonda, Başkan Büyükkılıç da eşi Necmiye Büyükkılıç ile tek tek tokalaştı ve davetlilerle sohbet ederek, Zafer Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zafer Bayramı'nı kutladığımız günlerde, verdiğimiz şehitlerin tabi ki sayısı azımsanmayacak kadar çok ama bunların içerisinde en anlamlısı da Kayseri Lisesi'nin 14, 15, 16 yaşlarındaki gençlerinin şehit olması bizim için ayrı bir anlam kazanıyor" dedi. Türkiye'yi ve Kayseri'yi Cumhuriyeti taçlandıracak eserlerle buluşturmanın herkesin görevi olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere cumhuriyetimizin geçen sene 100'üncü bu sene de inşallah 101'inci yıl dönümünü kutlayacağız. Bir bakıma cumhuriyetimizi taçlandıracak eserlerle Türkiye'mizi buluşturmak, şehrimizi buluşturmak hepimizin görevi. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri'mizin değerlerine bağlı, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine bağlı hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah bu değerlerimizi elimizden almak isteyenlere de fırsat vermesin diye dua ve temennide bulunuyorum. Nice 102 yıllara" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak hazırlanan gösterilerin de sahnelendiği gece de Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü için hazırlanan özel pasta, protokol üyelerince kesildi. - KAYSERİ