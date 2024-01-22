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Başkan Büyükkılıç, Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Mahallesi'nde hizmet veren Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onların taleplerinin karşılanması için anında ilgili birimlere talimatlarını iletti.

Başkan Büyükkılıç, Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi\'ni ziyaret etti
22.01.2024 - 15:00,  Güncelleme: 15:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Oruçreis Mahallesi'nde hizmet veren Döndü- Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onların taleplerinin karşılanması için anında ilgili birimlere talimatlarını iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederken, vatandaşların da taleplerini dinledi. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Oruçreis Mahallesi'nde vatandaşlarımıza hizmet veren Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezimizi ziyaret ederek, buradaki sağlık çalışanlarımızla sohbet ettik" dedi.

Vatandaşların talepleri karşısında ilgili birimlere anında talimat veren Başkan Büyükkılıç; "Tabi ki yaptığımız ziyaretlerde amacımız vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve çözümler üretmek. Burada da doktorlarımızın bizlere söylediği eczane ihtiyacını karşılamak üzere ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatlarımızı ilettik" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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