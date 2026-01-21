Kayseri'ye Yeni Diş Hastanesi Ek Binası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'ye Yeni Diş Hastanesi Ek Binası

Kayseri\'ye Yeni Diş Hastanesi Ek Binası
21.01.2026 17:32  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın tamamlandığını ve yakın zamanda hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın tamamlandığını ve yakın zamanda hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Kayseri'yi Türkiye'nin zirvesine taşıyacak önemli bir yatırımı kamuoyuyla paylaştı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın tamamlandığını ve kısa süre içerisinde hasta kabulüne başlanacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, "Kayseri'mize, üniversitemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Sizlerle bu güzel haberi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni ek bina ile birlikte 21 bin metrekare olan mevcut hastane alanının 41 bin metrekareye ulaştığını belirten Büyükkılıç, bu kapasiteyle ERÜ Diş Hastanesi'nin Türkiye genelinde 1. sıraya yükseldiğini vurguladı. Diş üniti sayısının 214'ten 399'a çıktığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu artışla birlikte Kayseri'nin diş sağlığı hizmetlerinde ülke lideri konumuna geldiğini söyledi.

Yıllık hasta başvuru sayısının 322 binden yaklaşık 450 bine ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Büyükkılıç, "Bu rakamlarla sağlıkta yine Türkiye'de ilk sırada yer alacağız. Ek bina ile birlikte ameliyathane sayılarımız, akademik kadromuz ve personel kapasitemiz de önemli ölçüde artacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, projede katkısı bulunan tüm kurumlarımıza, üniversite yönetimimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıkta güçlü Kayseri hedefiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Erciyes, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'ye Yeni Diş Hastanesi Ek Binası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:48:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'ye Yeni Diş Hastanesi Ek Binası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.