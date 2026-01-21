Kayseri\'ye Yeni Diş Hastanesi Ek Binası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın tamamlandığını ve yakın zamanda hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Kayseri'yi Türkiye'nin zirvesine taşıyacak önemli bir yatırımı kamuoyuyla paylaştı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın tamamlandığını ve kısa süre içerisinde hasta kabulüne başlanacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, "Kayseri'mize, üniversitemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Sizlerle bu güzel haberi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni ek bina ile birlikte 21 bin metrekare olan mevcut hastane alanının 41 bin metrekareye ulaştığını belirten Büyükkılıç, bu kapasiteyle ERÜ Diş Hastanesi'nin Türkiye genelinde 1. sıraya yükseldiğini vurguladı. Diş üniti sayısının 214'ten 399'a çıktığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu artışla birlikte Kayseri'nin diş sağlığı hizmetlerinde ülke lideri konumuna geldiğini söyledi.

Yıllık hasta başvuru sayısının 322 binden yaklaşık 450 bine ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Büyükkılıç, "Bu rakamlarla sağlıkta yine Türkiye'de ilk sırada yer alacağız. Ek bina ile birlikte ameliyathane sayılarımız, akademik kadromuz ve personel kapasitemiz de önemli ölçüde artacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, projede katkısı bulunan tüm kurumlarımıza, üniversite yönetimimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıkta güçlü Kayseri hedefiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ