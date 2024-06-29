Başkan Büyükkılıç, Emekliler Kafeteryası'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Emekliler Kafeteryası'nda Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Emekliler Kafeteryası\'nda Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Emekliler Kafeteryası'nda emekli vatandaşlarla bir araya gelerek kafeterya çevresinde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret etti.

29.06.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve KAYTUR A.Ş. bünyesinde hizmet veren Emekliler Kafeteryası'nda emekli vatandaşlarla bir araya gelerek kafeterya çevresinde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliği esaslı bir yerel yönetim anlayışı ile hizmetlerini Kayserililerle buluşturmayı sürdürürken Başkan Büyükkılıç da bulduğu her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çoruh Caddesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KAYTUR A.Ş. işletmesinde hizmet veren Emekliler Kafeteryası'nda emekli vatandaşlarla buluştu.

Kafeterya ve çevresinde vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in Emekliler Kafeteryası'nda vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak emekli vatandaşların sosyalleşerek keyifli ve verimli vakit geçirmelerine imkan tanımak amacıyla Emekliler Kafeteryası projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Gönül belediyeciliği esaslı bir hizmet anlayışı ile her kesimden vatandaşımızı kucaklayan hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Emekliler Kafeteryamız da bu hizmetlerimizden biri. Emekli vatandaşlarımızın bu hizmetten keyifle istifade ettiğini görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Emekliler Kafeteryası'nın hizmetlerinden yararlanan emekli vatandaşlar ise Başkan Büyükkılıç'a, bu anlamlı projenin yanı sıra ilgi, alakası ve kente olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Emekliler Kafeteryası'ndaki vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetin ardından çevrede faaliyet gösteren esnafları da ziyaret etti.

Esnaflarla da sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Emekliler Kafeteryası'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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