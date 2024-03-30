Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile iftarda buluştu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri ile iftar sofrasında buluştu. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademisyen ve öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yerel yönetim hizmetlerinde sergilediği 'gönül belediyeciliği' örnekleri ile yediden yetmişe bir buçuk milyona yakın Kayserilinin gönlüne dokunan Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayında da sahur, iftar ve teravihlerde vatandaşla bir araya gelerek huzur şehri Kayseri'de Ramazanı Şerif'in bereketini Kayserililerle birlikte yaşıyor.

Merkez ve ilçelerde her kesimden vatandaşın iftar sofrasına misafir olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Ramazan-ı Şerif'in 19'uncu iftarındaki adresi ERÜ Personel ve Öğrenci Yemekhanesi oldu. İftar sofrasında Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen 'genç dostu şehir'in öğrenci ve genç dostu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademisyenler ve öğrenciler tarafından yemekhane girişinde karşılandı.

Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile iftar buluşmasına Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları ve akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile öğrenciler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, yemekhanede masaları tek tek dolaşarak öğrencilere iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti.

İftar buluşmasını değerlendiren Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin yanında olduklarının altını çizerek, "Bugün de iftarımızı Erciyes Üniversitesi öğrencilerimiz ile üniversite yemekhanesinde beraber açtık. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile de birlikteydik. Rektörümüz ve öğrencilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. Genç ve öğrenci dostu bir şehir olarak daima öğrencilerimizin yanında ve daima onların en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ