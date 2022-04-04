Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti

04.04.2022 12:17
Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı bereketli işler diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı bereketli işler diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf şehri Kayseri'de bulduğu her fırsatta esnaf dostlarını ziyaret ediyor, onların taleplerini yerinde dinliyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi Tekir bölgesinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Esnaflarla bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini de dinleyen Büyükkılıç, esnafların gönlünde yer edip, dualarını almak amacıyla esnaf ziyaretlerine devam edeceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayserililere hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını vurgulayarak, hizmetlerini sürdüreceklerini, her zaman esnafların yanında yer alacaklarını vurguladı.

Büyükkılıç, ayrıca Erciyes'in eteklerinde muhteşem havası ve doğasıyla, cıvıklısı, gacer ekmeği ve Aşık Seyrani'siyle tanınan Develi ilçesinde de istişarelerde bulunarak, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Polis Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti
Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti
Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti
Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti

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Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti - Son Dakika
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